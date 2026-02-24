PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Krystian NatońskiSiatkówka

W pierwszym wtorkowym meczu rozegranym awansem z 23. kolejki, Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Siatkarz w żółtej koszulce wykonuje zagrywkę, w tle trybuny pełne kibiców.
fot. PAP
Wilfredo Leon w akcji podczas meczu PlusLigi

Będzie to starcie dwóch czołowych drużyn w tabeli i zarazem sąsiadów w klasyfikacji punktowej. Oba zespoły uzbierały 39 "oczek", więc zapowiada się niesamowicie interesująca konfrontacja.

 

Olsztynianie to jedna z rewelacji rozgrywek. Z taką grą AZS zgłasza swój akces do walki nawet o medale. Z kolei Lublinianie przerwali ostatnio passę trzech porażek z rzędu w PlusLidze i pokonali, ale dopiero po tie-breaku Ślepsk Malow Suwałki. W obozie mistrza Polski nie brakuje sporych problemów kadrowych.

 

Podopieczni Stephane'a Antigi nie mają jednak powodów na narzekań. W tym sezonie zgarnęli już Superpuchar i Puchar Polski oraz uzyskali bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Teraz postarają się jak najwyżej zakończyć rundę zasadniczą w PlusLidze.

Gdzie obejrzeć mecz AZS Olsztyn - Bogdanka? O której godzinie?

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Bogdanka LUK Lublin od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

