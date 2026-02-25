Bez niespodzianki. Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wyeliminowane z Pucharu CEV

Łodzianki udanie rozpoczęły spotkanie rewanżowe. W pierwszej fazie seta asami popisały się Paulina Damaske oraz Joanna Lelonkiewicz i gospodynie przegrywały 3:7. Później siatkarki Chieri stopniowo zmniejszały różnicę, ale szturm nastąpił od stanu 13:14, gdy wygrały pięć kolejnych akcji. Od tego momentu dominowały na boisku, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Elles Dambrink (25:18).

Zobacz także: Siatkarka reprezentacji Polski rozstała się z klubem! W ostatnim czasie walczyła z kontuzją

Druga odsłona również przyniosła udane otwarcie PGE Budowlanych, ale od stanu 5:10 gospodynie ruszyły w pogoń i dość szybko odrobiły straty (13:13). Od połowy seta znów przeważała ekipa z Italii, choć tym razem łodzianki w końcówce miały tylko dwa oczka straty do rywalek (20:18). Kluczowe akcje padły łupem siatkarek Chieri. Stella Nervini skutecznym atakiem przypieczętowała wygraną gospodyń w drugim secie (25:19) i awans do półfinału.

Do trzeciego seta obie ekipy przystąpiły w przemeblowanych składach. Mimo tego, miał on podobny scenariusz od poprzednich - udanie rozpoczęły łodzianki (4:8), a później inicjatywę przejęły gospodynie (17:14, 21:16), które pewnie zmierzały po wygraną. Alice Degradi atakiem po bloku rywalek zakończyła to spotkanie (25:21).

Najwięcej punktów: Stella Nervini (10) – Chieri; Rodica Buterez (10) – Budowlani. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku (43%-32%) i lepiej punktowały blokiem (9-6), popełniły też mniej błędów (15, przy 22 łodzianek).

Reale Mutua Fenera Chieri’76 – PGE Budowlani Łódź 3:0 (25:18, 25:19, 25:21)

Chieri: Laura Kunzler, Sara Alberti, Anett Nemeth, Stella Nervini, Anastasia Cekulaev, Sarah Van Aalen – Ilaria Spirito (libero) oraz Elles Dambrink, Karla Antunović, Alice Degradi, Sofia Ferrarini, Halimatou Bah. Trener: Nicola Negro.

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Bruna Honorio, Kornelia Drosdowska (libero), Karolina Drużkowska, Aleksandra Wenerska, Nadia Siuda, Agata Milewska, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.