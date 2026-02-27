Sobotni magazyn niemal w całości będzie poświęcony rozgrywkom PlusLigi. Zajmiemy się trudną sytuacją finansową drużyny JSW Jastrzębski Węgiel, sprawdzimy jaki jest aktualny stan rzeczy oraz połączymy się z Dyrektorem działu komunikacji Polskiej Ligi Siatkówki - Kamilem Składowskim.

Do końca fazy zasadniczej rozegrane pozostały już tylko cztery kolejki. Rozłożymy na czynniki pierwsze walkę o play-off, a także walkę o utrzymanie. Jakub Bednaruk przeanalizuje tradycyjnie najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.

Grzegorz Wojnarowski z kolei wybrał się do Kędzierzyna-Koźla, aby porozmawiać z zawodnikami przed sobotnim spotkaniem ZAKSY z PGE Projektem Warszawa. Jego rozmówcami będą Szymon Jakubiszak, Karol Kłos i Damian Wojtaszek.

Połączymy się również z komentatorami - Tomaszem Swędrowskim i Piotrem Gruszką przed pierwszym sobotnim spotkaniem Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn.

Transmisja TV i stream online magazynu #7Strefa w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport