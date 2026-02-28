Raków trafił w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA na Fiorentinę, która w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok. Rywalem Lecha będzie natomiast Szachtar Donieck. Pierwsze mecze zaplanowano na 12 marca, rewanże odbędą się tydzień później.

Piątkowe losowanie LK odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

"Kolejorz" - jako zespół z fazy barażowej LK - pierwszy mecz rozegra u siebie, natomiast drużyna z Częstochowy na wyjeździe.

W przypadku wyeliminowania Fiorentiny Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka, a Lech, jeśli upora się w dwumeczu z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.

Drabinka pucharowa jest tak ułożona, że polskie drużyny mogą trafić na siebie w półfinale.

Niedzielny mecz będzie 22. spotkaniem Rakowa z Lechem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dotychczasowy bilans, to osiem zwycięstw Rakowa, siedem Lecha i sześć remisów. Obie drużyny grały jeszcze ze sobą po cztery razy w dawnej drugiej lidze (trzy remisy i zwycięstwo Lecha) oraz w Pucharze i Superpucharze Polski (cztery zwycięstwa Rakowa).

PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygra mecz Lech - Raków w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy, przekonamy się w niedzielny wieczór. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30. Wynik podamy w tym tekście tuż po ostatnim gwizdku sędziego.

PAP