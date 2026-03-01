Niedzielny konkurs w Bad Mitterndorf. Piątka Polaków wystartuje w kwalifikacjach

Zimowe

W niedzielę odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Sobotni wygrał lider klasyfikacji generalnej cyklu Słoweniec Domen Prevc, a Kamil Stoch zajął 23. miejsce.

Widok z góry na skocznię narciarską z zawodnikiem na zeskoczni i pełnymi trybunami.
fot. AFP
Przed nami kolejny konkurs w Bad Mitterndorf

Prevc odniósł zwycięstwo po pięknej walce z reprezentantem gospodarzy Stephanem Embacherem, którego wyprzedził zaledwie o 1,1 pkt. Trzecie miejsce zajął kolejny Austriak Jonas Schuster.

 

ZOBACZ TAKŻE: Prevc z kolejnym zwycięstwem! Walka o Kryształową Kulę przesądzona?

 

Piotr Żyła zakończył konkurs na pierwszej serii, zajmując 36. pozycję. W piątkowych kwalifikacjach odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki.

 

Cała piątka Biało-Czerwonych wystartuje o godz. 12 w kwalifikacjach. Do konkursu awansuje 40 najlepszych zawodników.

 

Początek pierwszej serii skoków zaplanowano na godz. 13.30.

 

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BAD MITTENDORFPUCHAR ŚWIATA W SKOKACHSKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Maliszewska: Zdaliśmy sobie sprawę, że nasze zdrowie narażone jest na wielkie ryzyko

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 