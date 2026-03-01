Niedzielny konkurs w Bad Mitterndorf. Piątka Polaków wystartuje w kwalifikacjach

Prevc odniósł zwycięstwo po pięknej walce z reprezentantem gospodarzy Stephanem Embacherem, którego wyprzedził zaledwie o 1,1 pkt. Trzecie miejsce zajął kolejny Austriak Jonas Schuster.

ZOBACZ TAKŻE: Prevc z kolejnym zwycięstwem! Walka o Kryształową Kulę przesądzona?

Piotr Żyła zakończył konkurs na pierwszej serii, zajmując 36. pozycję. W piątkowych kwalifikacjach odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki.

Cała piątka Biało-Czerwonych wystartuje o godz. 12 w kwalifikacjach. Do konkursu awansuje 40 najlepszych zawodników.

Początek pierwszej serii skoków zaplanowano na godz. 13.30.

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.

PAP