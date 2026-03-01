Niedzielny konkurs w Bad Mitterndorf. Piątka Polaków wystartuje w kwalifikacjach
W niedzielę odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Sobotni wygrał lider klasyfikacji generalnej cyklu Słoweniec Domen Prevc, a Kamil Stoch zajął 23. miejsce.
Prevc odniósł zwycięstwo po pięknej walce z reprezentantem gospodarzy Stephanem Embacherem, którego wyprzedził zaledwie o 1,1 pkt. Trzecie miejsce zajął kolejny Austriak Jonas Schuster.
ZOBACZ TAKŻE: Prevc z kolejnym zwycięstwem! Walka o Kryształową Kulę przesądzona?
Piotr Żyła zakończył konkurs na pierwszej serii, zajmując 36. pozycję. W piątkowych kwalifikacjach odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki.
Cała piątka Biało-Czerwonych wystartuje o godz. 12 w kwalifikacjach. Do konkursu awansuje 40 najlepszych zawodników.
Początek pierwszej serii skoków zaplanowano na godz. 13.30.
W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.Przejdź na Polsatsport.pl