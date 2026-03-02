Kolejna deklasacja DevelopResu! Coraz większa przewaga w ligowej tabeli

Siatkówka

EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki przegrał z DevelopResem Rzeszów 0:3 w spotkaniu 17. kolejki Tauron Ligi. Najlepszą zawodniczką tego meczu była Switłana Dorsman.

Siatkarki DevelopRes Rzeszów świętują zwycięstwo, udzielając sobie "piątek" i rozmawiając na boisku.
fot. PAP
Siatkarki DevelopRes Rzeszów triumfują nad beniaminkiem

To było starcie giganta z beniaminkiem. I tak też wyglądało w praktyce. Rzeszowianki od samego początku zbudowały przewagę (5:0), którą z czasem jeszcze zwiększyły (17:7). Nowodworzanki nie miały nic do powiedzenia i swojej szansy musiały szukać w kolejnych setach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Siódme zwycięstwo! InPost ChKS Chełm coraz bliżej utrzymania w PlusLidze

 

Ale nie znalazły. Mistrzynie Polski zaczęły jeszcze bardziej dominować i całkowicie pozbawiły swoje rywalki szans. Świetnie prezentowała się Taylor Bannister, wspierana przez Marrit Jasper. Takiej siły rażenia brakowało gospodyniom. W niecałe półtorej godziny przegrały całe spotkanie, notując już 18. porażkę w tym sezonie. 

 

EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - DevelopRes Rzeszów 0:3 (18:25, 14:25, 14:25)

 

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz.: Marta Budnik, Zofia Ejsmont, Martyna Piszcz, Paulina Reiter, Agata Sklepik, Barbara Zakościelna - Matylda Woźny (libero) - Katarzyna Kowalczyk, Natalia Ziemińska (libero)

 

DevelopRes Rzeszów: Taylor Bannister, Karina Chmielewska, Switlana Dorsman, Marrit Jasper, Nathalie Lemmens, Julita Piasecka - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Nelly Adamczewska, Justyna Jankowska, Magda Kubas (libero)

 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Julia Orzoł - najlepsze akcje MVP meczu UNI Opole - Lotto Chemik Police

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 