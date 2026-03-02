Kolejna deklasacja DevelopResu! Coraz większa przewaga w ligowej tabeli

To było starcie giganta z beniaminkiem. I tak też wyglądało w praktyce. Rzeszowianki od samego początku zbudowały przewagę (5:0), którą z czasem jeszcze zwiększyły (17:7). Nowodworzanki nie miały nic do powiedzenia i swojej szansy musiały szukać w kolejnych setach.

Ale nie znalazły. Mistrzynie Polski zaczęły jeszcze bardziej dominować i całkowicie pozbawiły swoje rywalki szans. Świetnie prezentowała się Taylor Bannister, wspierana przez Marrit Jasper. Takiej siły rażenia brakowało gospodyniom. W niecałe półtorej godziny przegrały całe spotkanie, notując już 18. porażkę w tym sezonie.

EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - DevelopRes Rzeszów 0:3 (18:25, 14:25, 14:25)

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Maz.: Marta Budnik, Zofia Ejsmont, Martyna Piszcz, Paulina Reiter, Agata Sklepik, Barbara Zakościelna - Matylda Woźny (libero) - Katarzyna Kowalczyk, Natalia Ziemińska (libero)

DevelopRes Rzeszów: Taylor Bannister, Karina Chmielewska, Switlana Dorsman, Marrit Jasper, Nathalie Lemmens, Julita Piasecka - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Nelly Adamczewska, Justyna Jankowska, Magda Kubas (libero)

KP, Polsat Sport