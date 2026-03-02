Siódme zwycięstwo! InPost ChKS Chełm coraz bliżej utrzymania w PlusLidze

Pierwszy set tego spotkania zwiastował bardzo zaciekłą rywalizację. Chwilami na prowadzenie wysuwali się Chełmianie, ale nieco później to Suwałczanie przejmowali kontrolę. Najrówniej obie ekipy prezentowały się w końcówce - zakończonej zwycięstwem gospodarzy na przewagi.

Podrażnieni minimalną porażką goście udanie rozpoczęli drugą partię (4:1). Później ich przewaga na chwilę wzrosła, ale Chełmianom udało się zmniejszyć stratę do trzech punktów. W samej końcówce Suwałczanie jeszcze odskoczyli (23:17) i już tego nie zaprzepaścili. Po godzinie gry na tablicy widniał remis.

Zespół prowadzony przez Dominika Kwapisiewicza dobrze prezentował się również na początku trzeciej odsłony. Po kilku minutach gra się jednak wyrównała (9:9) i emocje rozpoczęły się na nowo. Tym razem pojawiającą się szansę wykorzystali gospodarze i po trzech setach to oni prowadzili 2:1.

Czwarta partia przebiegiem przypominała tę pierwszą. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, ale w pewnym momencie na trzy "oczka" odskoczyli siatkarze z Chełma. Ta przewaga okazała się decydująca. Gospodarze wykorzystali swą szansę perfekcyjnie i skończyli już pierwszą piłkę meczową.

Dzięki wygranej zespół oddalił się od miejsca spadkowego. Zagrożeni pożegnaniem z PlusLigą wciąż pozostają siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa.

InPost ChKS Chełm - Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (27:25, 19:25, 25:22, 25:23)

InPost ChKS Chełm: Mariusz Marcyniak, Paweł Rusin, Jay Blankenau, Remigiusz Kapica, Amirhossein Esfandiar, Łukasz Swodczyk - Kazuma Sonae (libero) - Grzegorz Jacznik, Jędrzej Goss, Jędrzej Gruszczyński (libero)

Ślepsk Malow Suwałki: Jan Nowakowski, Joaquin Gallego, Karol Jankiewicz, Bartosz Filipiak, Antoni Kwasigroch, Asparuch Asparuchow - Bartosz Mariański (libero) - Jakub Kubacki (libero), David Smith, Kamil Droszyński