Gwiazdor Nottingham nie zagra z FC Porto! Nagły komunikat przed meczem

Jeden z liderów Nottingham Forest Elliot Anderson nie zagra w meczu z FC Porto - poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Elliot Anderson nie zagra z FC Porto

Anderson nie zagra w czwartkowym spotkaniu Ligi Europy z FC Porto z powodu śmierci matki, Helen. "Cały klub składa najszczersze kondolencje Elliotowi oraz jego rodzinie w związku z tą niezwykle smutną wiadomością" - przekazano. Kondolencje złożyło również FC Porto.

 

ZOBACZ TAKŻE: Leo Messi kupił klub! Romano ogłosił całemu światu

 

23-latek to jeden z liderów drużyny. W tym sezonie rozegrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 42 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.

 

Mecz Nottingham - FC Porto rozpocznie się o godz. 21:00. Przed tygodniem padł remis 1:1.

 

Wiemy już, że w podstawowym składzie portugalskiego zespołu wystąpi Jan Bednarek. Jakub Kiwior rozpocznie na ławce rezerwowych. Z kolei Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do rozgrywek.

 

Transmisja meczu Nottingham Forest - FC Porto w czwartek 16 kwietnia w Polsat Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kołtoń: On tak żył. Uznawał, że nie ma drogi na skróty
