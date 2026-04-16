Gwiazdor Nottingham nie zagra z FC Porto! Nagły komunikat przed meczem

Anderson nie zagra w czwartkowym spotkaniu Ligi Europy z FC Porto z powodu śmierci matki, Helen. "Cały klub składa najszczersze kondolencje Elliotowi oraz jego rodzinie w związku z tą niezwykle smutną wiadomością" - przekazano. Kondolencje złożyło również FC Porto.

23-latek to jeden z liderów drużyny. W tym sezonie rozegrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 42 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.

Mecz Nottingham - FC Porto rozpocznie się o godz. 21:00. Przed tygodniem padł remis 1:1.

Wiemy już, że w podstawowym składzie portugalskiego zespołu wystąpi Jan Bednarek. Jakub Kiwior rozpocznie na ławce rezerwowych. Z kolei Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do rozgrywek.

Transmisja meczu Nottingham Forest - FC Porto w czwartek 16 kwietnia w Polsat Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.