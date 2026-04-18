Perugia poznała rywala! Starcie gigantów w finale ligi włoskiej siatkarzy

Goście udanie rozpoczęli to spotkanie (1:5), ale siatkarze Lube szybko odrobili straty (9:9) i od tego momentu gra się wyrównała. Losy premierowej partii rozstrzygnęły się w końcówce, w której minimalną przewagę mieli gospodarze. Zepsuta zagrywka rywali dała Lube ostatni punkt (25:23).

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

W kolejnym secie gospodarze poszli za ciosem. Uzyskali kilka oczek przewagi (9:5), którą powiększyli w środkowej części seta (13:6) i dowieźli do końca (25:19). Goście nie zdołali odwrócić losów meczu. W trzeciej partii siatkarze Lube szybko odskoczyli przeciwnikom (11:3) i do końca utrzymywała wyraźną przewagę. Aleksandar Nikolov skutecznym atakiem przypieczętował wygraną (25:20) i awans Lube do finału.

Skrót meczu Lube - Verona:

Najwięcej punktów: Eric Loeppky (15), Aleksandar Nikolov (13), Mattia Bottolo (12) - Lube; Noumory Keita (15) - Verona.

Siatkarze Rana Verona, którzy w tym sezonie zdobyli Puchar Włoch, wygrali pierwsze półfinałowe spotkanie 3:0, ale w kolejnych rozczarowali, przegrywając 1:3, 2:3 i 0:3. Cucine Lube Civitanova w wielkim finale zagra z dróżyną Sir Susa Scai Perugia, która w trzech meczach pokonała Gas Sales Bluenergy Piacenza (3:1, 3:1, 3:0).

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona 3:0 (25:23, 25:19, 25:20)

Lube: Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo, Eric Loeppky, Aleksandar Nikolov, Marko Podrascanin, Mattia Boninfante – Fabio Balaso (libero) oraz Santiago Orduna, Pablo Kukartsev, Noa Duflos-Rossi. Trener: Giampaolo Medei.

Rana: Micah Christenson, Rok Mozic, Aidan Zingel, Darlan Souza, Noumory Keita, Marco Vitelli – Matteo Staforini (libero) oraz Aleksandar Nedeljkovic, Francesco Sani, Francesco D'Amico, Lukas Glatz, Uros Planinsic. Trener: Fabio Soli.

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3–1 dla Lube. Siatkarze Cucine Lube Civitanova zagrają w finale SuperLega 2026.

