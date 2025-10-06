Iga Świątek - Marie Bouzkova na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Iga Świątek kontynuuje azjatyckie tournee. Polka w pierwszym występie w Korei Południowej zdobyła tytuł w turnieju rangi WTA 500 w Seulu. Następnie przeniosła się do Chin, gdzie w "tysięczniku" rozgrywanym w Pekinie odpadła w czwartej rundzie.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka Zielińskiego. Odpadł w drugiej rundzie

Teraz Świątek rywalizuje w Wuhan (WTA 1000) i jest to dla niej debiut w tym mieście. W drabince Polka została rozstawiona z numerem 2. W pierwszej fazie miała wolny los.

Na start przeciwniczką Świątek jest 52. w światowym rankingu Marie Bouzkova. Czeszka w 1/32 finału odprawiła Kolumbijkę Camilę Osorio, triumfując 6:3, 6:4.

Do tej pory Świątek i Bouzkova spotkały się raz. W wielkoszlemowym Roland Garros Polka okazała się lepsza, zwyciężając wynikiem 6:4, 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova na Polsatsport.pl.