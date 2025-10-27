W "Milionerach" padło pytanie o Igę Świątek! Znasz poprawną odpowiedź?

Iga Świątek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że tenisistka z Raszyna pojawiła się nawet w popularnym teleturnieju Polsatu "Milionerzy".

Pytanie, którego stawką było tysiąc złotych, dotyczyło Wimbledonu w 2025 roku. Warto przypomnieć, że podczas tegorocznej edycji najbardziej prestiżowego wielkoszlemowego turnieju, to właśnie Świątek sięgnęła po ostateczny triumf, co można było obejrzeć na antenach Polsatu Sport.

Dokładna treść pytania zadanego przez Huberta Urbańskiego brzmiała: "Iga Świątek wygrała Wimbledon, grając piłkami koloru...", a do wyboru były odpowiedzi: "A: białego, B: niebieskiego, C: żółtego, D: pomarańczowego".

Uczestniczka programu nie znała prawidłowej odpowiedzi i ku zaskoczeniu prowadzącego wybrała opcję "A", tym samym eliminując się z rywalizacji. Poprawna odpowiedź to oczywiście "C: żółtego". Gdyby ktoś również zapomniał, jak wyglądał triumf Świątek na londyńskich kortach, poniżej przypominamy finał wimbledońskich zmagań, w którym Polka pokonała Amandę Anisimową 6:0, 6:0.

AA, Polsat Sport