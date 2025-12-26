Nowe informacje w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego! Jego agent już prowadzi rozmowy

Obecna umowa Lewandowskiego z Barceloną ma obowiązywać tylko do końca czerwca tego roku i nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. "Lewy" miał już wyrazić chęć pozostania w stolicy Katalonii, jednak władze klubu nie chcą podejmować pochopnych decyzji.

ZOBACZ TAKŻE: Pajor w czołówce najlepszych piłkarek 2025 roku

Nic zatem dziwnego, że w mediach pojawiają się cały czas nowe doniesienia dotyczące ewentualnego transferu Lewandowskiego. Dziennikarze łączyli już Polaka z klubami Serie A (AC Milan i Juventus) oraz MLS (Chicago Fire). Oczywiście nie zabrakło również plotek dotyczących możliwego przejścia napastnika do Arabii Saudyjskiej.

Właśnie w sprawie ostatniego z wymienionych kierunków 25 grudnia na łamach hiszpańskiego "Sportu" ukazały się nowe informacje. Według Santiego Gimeneza agent kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski - Pini Zahavi - już prowadzi rozmowy z przedstawicielami klubów z Arabii Saudyjskiej.

"Opcja gry przez przynajmniej dwa sezony w lidze arabskiej jest bardzo realna i bardzo atrakcyjna ekonomicznie dla zawodnika" - możemy przeczytać.

Barcelona swój kolejny mecz rozegra 3 stycznia. Wtedy zmierzy się na wyjeździe z Espanyolem w ramach 18. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy.

AA, Polsat Sport