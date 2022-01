Wszystko wskazuje na to, że dni Ousmane'go Dembele w Barcelonie są już policzone. Włodarze "Dumy Katalonii" stracili cierpliwość do 24-letniego Francuza i planują pozbyć się go jeszcze w zimowym okienku transferowym. Czarę goryczy przelały kosmiczne żądania piłkarza, nieproporcjonalne do jego pozycji w klubie.