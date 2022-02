Liga Mistrzów: Zwycięski powrót siatkarzy ZAKSY

W spotkaniu 5. kolejki grupy C Ligi Mistrzów siatkarzy OK Merkur Maribor przegrał z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3. Kędzierzynianie wrócili do gry po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną w klubie.