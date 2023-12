Główny sponsor zrezygnował! Niedawnemu mistrzowi kraju grozi upadek

Sieć handlowa Merkur, która od dłuższego czasu wspierała zespół z Mariboru, popadła w problemy finansowe. Pierwszym obszarem, w którym szefowie firmy zaczęli szukać oszczędności, były wydatki na promocję marki poprzez sponsorowanie klubów i wydarzeń sportowych.

ZOBACZ TAKŻE: W PlusLidze sieją spustoszenie, ale chcą więcej. "Nasi kibice zacierają ręce"

"Z dniem 1 stycznia 2024 roku sieć handlowa Merkur wycofuje się z roli sponsora generalnego, a co za tym idzie również z nazwy klubu siatkarskiego OK Merkur Maribor. Długoterminowa współpraca, która pomogła nam w zdobyciu trzeciego w historii mistrzostwa kraju w sezonie 2020/2021, nie będzie niestety kontynuowana w dotychczasowej formie. Prognoza finansowa do końca bieżacego sezonu pokazuje, że konieczne będzie dokładne zaplanowanie wszystkich wydatków i zadbanie o pozyskanie nowych sponsorów, tak, aby klub mógł spełnić postawione przed nim cele i zobowiązania" - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym przez OK Merkur Maribor w mediach społecznościowych.

Choć utrata głównego sponsora może w skrajnie pesymistycznym wariancie oznaczać nawet upadek klubu, działacze są przekonani, że uda im się błyskawicznie uporać z problemami.

"My w klubie optymistycznie patrzymy w przyszłość, zwłaszcza że w nadchodzącym roku czeka nas piękny jubileusz stulecia siatkarskich tradycji w mieście, w których my, jako OK Maribor, chcemy aktywnie uczestniczyć. Miejmy nadzieję, że odbędzie się to już z nowym sponsorem generalnym. Jeśli końcówka tego roku przyniosła złe wieści, wierzymy, że początek nowego przyniesie dobre wiadomości. Serdecznie dziękujemy sieci handlowej Merkur za dotychczasową współpracę i życzymy tak im, jak i sobie, by obecne zawieszenie współpracy nie było zawieszeniem ostatecznym" - podkreślili działacze.

OK Maribor wystąpił już do władz miasta o pomoc finansową, czy to poprzez zwiększenie dotacji, czy poprzez pożyczkę z wydłużonym terminem spłaty.

Słoweńska drużyna w sezonie 2021/2022 rywalizowała w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. "Trójkolorowi" wygrali wówczas oba mecze po 3:0.

RI, Polsat Sport