Prezes Jastrzębskiego Węgla mierzy wysoko. "Moje spojrzenie jest proste i oczywiste"

Jastrzębski Węgiel ma szanse na zdobycie podwójnej korony. Wicemistrzowie Polski rywalizują w play-offach w PlusLidze, zaś w Lidze Mistrzów doszli już do finału, w którym zmierzą się z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. - Moje spojrzenie jest proste i oczywiste - walczymy o najwyższe cele we wszystkich rozgrywkach - stwierdził w magazynie #7Strefa prezes jastrzębian Adam Gorol.

W rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali z Halkbankiem Ankara 2:3. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem polskiego klubu 3:1, który wywalczył awans do finału. W nim zmierzy się z obrońcami tytułu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

- Moje spojrzenie na tę kwestię jest proste i oczywiste. Walczymy o najwyższe cele. Na ten moment jesteśmy w grze na dwóch frontach. Nie patrzę na to w tej kategorii, że muszę wybrać pomiędzy rozgrywkami. Awansowaliśmy do finału Ligi Mistrzów, ale musimy odłożyć to na bok, bo czeka nas trudna faza play-off w PlusLidze - powiedział Gorol.

Zawodnicy Marcelo Mendeza na etapie ćwierćfinałów zmierzą się z Treflem Gdańsk. Pierwsze starcie odbędzie się w sobotę w Jastrzębiu-Zdroju. Dzień później rywalizację w fazie play-off rozpoczną kędzierzynianie, którzy we własnej hali zagrają przeciwko Projektowi Warszawa.

Najważniejszym meczem sezonu będzie jednak finał w Lidze Mistrzów pomiędzy ZAKSĄ a Jastrzębskim Węglem. Polsko-polskie starcie zostanie rozegrane 20 maja w Turynie.

PN, Polsat Sport