Odległe miejsce Meronka w prestiżowym turnieju. Triumf Amerykanina

33-letni Koepka do zaliczenia wszystkich dołków potrzebował 271 uderzeń, o dwa mniej od rodaka Scottie'ego Schefflera i Norwega Viktora Hovlanda. Za zwycięstwo otrzymał 3,15 mln. dolarów.

To jego piąte wielkoszlemowe zwycięstwo i trzecie w PGA Championship (2018, 2019, 2023). Dwa pozostałe odniósł w US Open (2017, 2018).

Meronk debiutował w PGA Championship i tym samym ma na koncie starty w każdej wielkoszlemowej imprezie. 40. miejsce dał mu wynik 286 uderzeń. Za swój występ zarobił 46 900 dolarów.

Wcześniejszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy - US Masters w Auguście - wygrał Hiszpan Jon Rahm. Do rozegrania pozostało jeszcze US Open (15-18 czerwca) i British Open (20-23 lipca).

psz, PAP