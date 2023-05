To już pewne! Marciniak poprowadzi finał

Marciniak to najlepszy polski sędzia. Od kilku lat zaczął piąć się także w strukturach międzynarodowych. Bardzo ceni go szef arbitrów FIFA, Pierluigi Collina. Legendarny Włoch dostrzega w Polaku podobieństwa do samego siebie i chętnie powierza mu coraz to ważniejsze starcia.

Dowodem najwyższego zaufania do Marciniaka i jego zespołu było powierzenie im finału zeszłorocznego mundialu. Polska ekipa spisała się znakomicie, a gratulacje płynęły ze wszystkich stron. Pod wrażeniem był także sam Collina.

Po tym sukcesie Marciniak wraz z asystentami zaczął być zapraszany przez różne federacje, które chciały, aby najważniejsze spotkania poprowadził czołowy arbiter świata. Polak pracował więc gościnnie między innymi w Egipcie i Arabii Saudyjskiej.

Teraz przed 42-latkiem kolejne wyzwanie. Został on bowiem wyznaczony na sędziego finału Pucharu Cypru. AEL zmierzy się w nim z Omonią. Mecz rozpocznie się 24 maja o 18:00.

