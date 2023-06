To może być wyjątkowy sezon dla kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. Pierwsza drużyna wywalczyła awans do Ekstraklasy, do której wraca po trzech latach pobytu w Fortuna 1 Lidze. Teraz bliscy promocji są natomiast rezerwiści.

ŁKS Łódź II świetnie radzi sobie w rozgrywkach III Ligi grupy I. Zespół ma 61 punktów po 31 meczach i o trzy "oczka" wyprzedza wicelidera - Legionovię Legionowo.

Awans wywalczy tylko jedna drużyna, zatem margines błędu jest minimalny. Do końca sezonu pozostały natomiast trzy kolejki. W najbliższej ŁKS Łódź II zagra z KS Wartą Sieradz. To ekipa, która walczy o utrzymanie w lidze. Ma 30 punktów - tyle samo, co będący pod kreską Sokół Ostróda.

Relacja i wynik na żywo spotkania KS Warta Sieradz - ŁKS Łódź II na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

JŻ, Polsat Sport