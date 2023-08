Krychowiak przemówił! Mocne słowa w stronę Santosa

Polak, który aktualnie jest piłkarzem saudyjskiej Abhy, po raz ostatni zagrał w reprezentacji w czerwcu 2022 roku w spotkaniu Ligi Narodów z Walią. Po tym, jak selekcjonerem drużyny narodowej został Santos, Krychowiak jest pomijany przy powołaniach.



W rozmowie z WP zdradził, że najbardziej zabolało go to, że nikt nie zakomunikował mu tej decyzji, a o wszystkim dowiadywał się z mediów społecznościowych.

- Z czasem przyjmujesz inne argumenty do swojej świadomości: zmienił się trener, może mieć inną koncepcję, do tego powoli kończy się czas zawodników z mojej generacji. Emocje opadają. Ale gdy spędzasz w reprezentacji 10 lat, to ten jeden telefon od trenera do zawodnika powinien być czymś normalnym. To jednak symboliczne okazanie szacunku człowiekowi, który tyle grał dla drużyny narodowej - wyznał.

Krychowiak dodał również, że rozumie decyzję Santosa. Wolał jednak, by selekcjoner poinformował go o swojej decyzji w rozmowie w cztery oczy.

- Wydaje mi się, że piłkarz, który tak długo reprezentuje swój kraj, nie chce dowiadywać się o braku powołania z Instagrama. Nie trzeba bać się pewnych rozmów - dodał w rozmowie z WP.

Jednocześnie zaznaczył, że ciągle pozostaje gotowy do ewentualnego powrotu do kadry. Prócz treningów w klubie, ćwiczy również indywidualnie. Na ten moment ma na koncie 98 spotkań w reprezentacji Polski.

