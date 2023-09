Karta główna (21:00, Polsat Sport Extra, Polsat Box Go):

265 lb: Ciryl Gane (11-2) vs Sergiej Spivak (16-3)

125 lb: Manon Fiorot (10-1) vs Rose Namajunas (11-5)

155 lb: Benoit Saint-Denis (11-1, 1 NC) vs Thiago Moises (17-6)

205 lb: Volkan Oezdemir (18-7) vs Bogdan Guskov (14-2)

145 lb: William Gomis (12-2) vs Yanis Ghemmouri (12-1)

Karta wstępna (18:00):

145 lb: Morgan Charriere (18-9-1) vs Manolo Zecchini (11-3)

135 lb: Taylor Lapilus (18-3) vs Caolan Loughran (8-0)

170 lb: Ange Loosa (9-3) vs Rhys McKee (13-4-1)

135 lb: Nora Cornolle (6-1) vs Joselyne Edwards (13-4)

Farid Basharat (11-0) pokonał Kleydsona Rodriguesa (8-3) przez poddanie (duszenie trójkątne) w pierwszej rundzie.

Jacqueline Cavalcanti (6-1) pokonała Zarah Fairn (6-6) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Relacja i wyniki na żywo z gali UFC na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport