Wielki biathlon na Stadionie Olimpijskim w Sztokholmie

26 lutego w Sztokholmie będą rywalizować pojedyncze sztafety mieszane - dwie ze Szwecji i sześć z najsilniejszych państw według wyników z mistrzostw świata (7-16 lutego) w Novym Meste.

Arena o pojemności 14,5 tysiąca widzów to zabytkowy stadion wybudowany z okazji igrzysk olimpijskich w 1912 roku. Jest używany do dzisiaj i do 2013 roku mecze piłkarskie rozgrywały tu drużyny męskie i kobiece Djurgardens IF. Od 1967 roku odbywa się tu lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi, a w latach 2001, 2002 i 2004 rozgrywana była żużlowa Grand Prix Szwecji. Co roku metę tutaj ma sztokholmski maraton. Podczas olimpiady w Melbourne w 1956 roku były tu rozgrywane konkurencje jeździeckie.

Miejsce jest znane też z koncertów, a występowali tu m.in The Rolling Stones, Kiss, Michael Jackson i Bruce Springsteen.

- To będzie fantastyczne wydarzenie. Z pewnością trybuny będą pełne publiczności chcącej obejrzeć biathlon z bliska, sport znany im tylko z telewizji - powiedział kierownik reprezentacji Szwecji w biathlonie Rikard Grip na antenie telewizji publicznej SVT, która będzie transmitować zawody.

W skład pierwszej sztafety Szwecji znaleźli się mistrz i wicemistrz olimpijski z Pjongczangu (2018) Sebastian Samuelsson i dwukrotna mistrzyni olimpijska z Pjongczangu i Pekinu (2022) oraz trzykrotna mistrzyni świata Hanna Oeberg.

- Nasz sport staje się coraz popularniejszy, a zawody na stadionie są czymś innym niż na trasie. Tu będziemy w samym środku publiczności - powiedziała Oeberg.

Zawody w Sztokholmie, podobnie jak w Gelsenkirchen do, nie zaliczają się Pucharu Świata, ale premie dla zawodników będą takie same.

Biathlonowy PŚ rozpocznie się 25 listopada w szwedzkim Oestersund, a zakończy 17 marca w kanadyjskim Canmore.

KP, PAP