PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Projekt Warszawa. Kiedy mecz? O której godzinie? Transmisja TV oraz stream online

Czwarta i piąta drużyna poprzedniego sezonu PlusLigi bardzo dobrze zaczęły obecne rozgrywki. Zawiercianie wygrali siedem z dziewięciu spotkań i są na czwartym miejscu w tabeli, drużyna z Warszawy ma w dorobku osiem zwycięstw i zajmuje pozycję wicelidera.

Aluron przystąpi do tego niezwykle ciekawie zapowiadającego się starcia z wielką chęcią przedłużenia swojej serii zwycięstw, która trwa już od sześciu spotkań. Zespół trenera Michała Winiarskiego, wsparty siłą swojej "jurajskiej twierdzy", która w tym sezonie pozostaje niezdobyta, z pewnością postawi Projektowi bardzo trudne warunki.

Warszawianie mają jednak dość atutów, by wywieźć z trudnego terenu bardzo cenne zwycięstwo. Drużyna trenera Piotra Grabana już na starcie sezonu zdobyła trzy punkty z hali, w której atmosfera jest równie gorąca, co w Zawierciu - z rzeszowskiego Podpromia. Potem wygrywała na wyjeździe m.in. z Cuprum Lubin i z Treflem Gdańsk, a do tego zwyciężyła we wszystkich spotkaniach u siebie.

Mecz Aluron - Projekt to bardzo dobry pomysł na spędzenie środowego wieczoru. W walce o usadowienie się za plecami prowadzącego w PlusLidze Jastrzębskiego Węgla emocji i dobrej siatkówki na pewno nie zabraknie!

Kiedy mecz Aluron - Projekt? O której godzinie?

Transmisja z meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Projekt Warszawa w środę od godziny 18:20. Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz w Polsat Box Go.

