Nowe informacje ws. meczu Barcelony w LM. To dlatego Lewandowski jednak znalazł się w kadrze?

Na ogłoszonej w poniedziałek liście piłkarzy powołanych na ostatni mecz Barcy w fazie grupowej tej edycji Champions League nie było Lewandowskiego, Gundogana, Araujo oraz Frenkiego de Jonga. Pojawiło się na niej natomiast kilku bardzo młodych piłkarzy, jak Marc Guiu, Hector Fort czy Pau Cubarsi. Taką decyzję można było tłumaczyć tym, że mistrzowie Hiszpanii są już pewni awansu do fazy play-off i Xavi zapewne chce dać odpocząć swoim czołowym zawodnikom przed ważnym meczem ligowym z Valencią.

We wtorek pojawiła się jednak nowa kadra na spotkanie z drużyną z Antwerpii i na niej Lewandowski, Gundogan oraz Araujo już się znaleźli. Zabrakło tylko de Jonga, który jest chory. Jako powód tej zmiany podawano pozostanie Barcelony w Belgii po meczu i powrót do Katalonii w czwartek - wymieniona trójka została dołączona do kadry, by nie tracić dnia treningu z zespołem.

- Lewandowski, Araujo i Gundogan ostatecznie są z drużyną, ponieważ spędzany w Antwerpii noc, plan podróży się zmienił - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej Xavi. Trener Barcelony nie udzielił jasnej odpowiedzi na pytanie, kto podjął taką decyzję. - Zmieniły się plany, będziemy w Antwerpii o jedną noc więcej i dlatego zmieniliśmy listę - powtórzył.

Xavi stwierdził też, że jako że Barca jest już pewna awansu, środowy mecz będzie dobra okazją, by dać szansę młodym zawodnikom i tym, którzy ostatnio mieli mniej szans do pokazania się na boisku. To może oznaczać, że Lewandowski w Antwerpii nie pojawi się na boisku lub zagra w niepełnym wymiarze. - Pomysł jest taki, żeby zrobić zmiany i dać odpocząć tym, którzy odczuwają zmęczenie mięśniowe - powiedział szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii. Lewandowskiego, Gundogana i Araujo określił jako tych, którzy takie zmęczenie odczuwają.

Tymczasem kataloński dziennik "Sport", powołując się na radio RAC1, pisze, że to Joan Laporta miał wpłynąć na Xaviego, by ten zmienił kadrę na spotkanie z Royalem Antwerp i dołączył do niej trzech graczy "wagi ciężkiej". I to właśnie po interwencji prezydenta klubu zmieniono plany podróży, by usprawiedliwić tę decyzję.

Mecz Royal Antwerp - FC Barcelona rozpocznie się w środę o godzinie 21:00. Drużyna Lewandowskiego przed tym spotkaniem ma w dorobku 12 punktów i jest pewna awansu z grupy H. Belgijski z pięcioma porażkami na koncie pozostaje bez punktów. W pierwszym meczu tych drużyn Barcelona wygrała na własnym boisku 5:0, a jedną z bramek strzelił Lewandowski.

GW, Polsat Sport