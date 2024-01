Zakończył karierę w wieku 30 lat i... nie żałuje. Były piłkarz został miliarderem!

32-letni Hiszpan, znany głównie z występów w angielskich klubach (Brentford, Aston Villa, Birmingham City), postanowił zrezygnować z futbolu po niezbyt dla niego udanym sezonie 2020/2021 w Alaves, w którym w 23 meczach nie strzelił ani jednego gola. Rozbrat Joty z piłką był mimo wszystko sporym zaskoczeniem - tym bardziej, że miał on na stole ofertę z Arabii Saudyjskiej, która pozwoliłaby mu zarobić gigantyczne pieniądze.

- W 2021 roku straciłem ambicję do gry, którą miałem w poprzednich latach. Nie chciałem, żeby tak się stało. Wolałem zachować w pamięci to, że przez wiele lat piłka dawała mi szczęście - mówił wówczas dziennikowi "Birmingham Mail".

Jota bardzo szybko znalazł pomysł na dalsze życie. Co ciekawe - z dala od futbolu. Były pomocnik zainwestował sporą sumę w projekt, który błyskawicznie zrobił z niego miliardera! Firma, której Jose Ignacio Peleteiro Ramallo jest głównym właścicielem, opracowuje technologie cyfrowe dla rolnictwa, między innymi nowoczesne systemy monitorowania upraw na dużych obszarach. Opierają się one na czujnikach, do których dostęp można uzyskać z poziomu smartfona. System powiadamia użytkownika, w jaki sposób dane uprawy mają być podlewane i jakich składników odżywczych potrzebują dane rośliny.

- Jestem niesamowicie dumny, że wszedłem w ten projekt. Wiele osób mówiło mi, że to szaleństwo. Teraz ci sami ludzie mówią: "Mój Boże, ile ty na tym zarabiasz?" - powiedział Jota w rozmowie z "The Athletic".

Firma, którą zarządza były zawodnik, warta jest w tej chwili ponad 3 miliardy złotych. Prognozy na przyszłość są świetlane - w ciągu najbliższych trzech lat jej wartość ma wzrosnąć pięciokrotnie! Jota zatrudnia już 80 osób, a ostatnio podpisał spory kontrakt na dostawę swoich usług z hiszpańskim rządem.

RI, Polsat Sport