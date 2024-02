Szokujące słowa prezydenta Barcelony. Kibice nie dowierzają

Decyzja Xaviego pojawiła się tak nagle, że zaskoczyła praktycznie wszystkich. Trener "Blaugrany" ogłosił po porażce z Villarrealem (3:5), że opuści klub po zakończeniu tego sezonu. Dodatkowo zrzeknie się pieniędzy za ostatni rok kontraktu. To decyzja ostateczna, gdyż piłkarze próbowali zmienić jego zdanie.



Barcelona nie prezentuje się w tym sezonie najlepiej. Odpadła z Pucharu Króla, a w lidze zajmuje czwarte miejsce ze stratą dziesięciu punktów do pierwszego Realu Madryt. Nad piątym Athletikiem Bilbao ma pięć oczek przewagi. Pozostał jeszcze w grze w Lidze Mistrzów - w 1/8 finału zmierzy się z Napoli.

W piątek prezydent Barcelony udzielił wywiadu RAC1, w którym opowiedział o sytuacji klubu. Stwierdził, że o decyzji Xaviego dowiedział się wtedy, kiedy wszyscy. Wypowiedział jednak słowa, które mocno zdziwiły fanów. Jak wynika z jego słów, gdyby trenerem był ktoś inny niż Xavi, to zostałby natychmiastowo zwolniony.

- Zaakceptowałem tę propozycję ze względu na to, kim jest Xavi. Gdyby to nie był Xavi, już byśmy go zwolnili. Zrobiłbym to dla Barcelony - powiedział Laporta (cytat za fcbarca.com).



W sobotę Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Alaves.