Rywalizacja Manchesteru United z Liverpoolem zawsze dostarcza wielu emocji. Tym razem ekipy zmierzą się w rozgrywkach pucharowych.

"Czerwone Diabły" są w niedzielę skazywane na pożarcie. Podopieczni Erika ten Haga w ostatnich tygodniach mają problem z ustabilizowaniem formy. Pewne zwycięstwo 2:0 z Evertonem w ubiegłym tygodniu dodaje jednak drużynie nieco optymizmu. Teraz Manchester musi powtórzyć tak solidny występ w spotkaniu z drugą ekipą z Liverpoolu.

Drużyna Jurgena Kloppa ma za sobą serię dziewięciu meczów bez porażki. Liverpoolczycy znajduje się w świetnej formie i są uważani za murowanego faworyta do gry w półfinale Pucharu Anglii. W ostatnim meczu "The Reds" rozbili Spartę Praga 6:1, przypieczętowując awans do kolejnej rundy Ligi Europy. Jak będzie w niedzielę na Old Trafford?

Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester United - Liverpool na Polsatsport.pl. Początek o 16:30.

Polsat Sport