Lewandowski oskarżony o perfidne zachowanie?! Trwa śledztwo. Grozi mu bolesna kara!

Robert Lewandowski znalazł się na cenzurowanym po zachowaniu, jakiego dopuścił się w trakcie sobotniego meczu ligowego pomiędzy Barceloną a Las Palmas (1:0). Polak, kiedy miał zostać zmieniony, bardzo długo schodził z boiska, za co został ukarany żółtą kartką. W Hiszpanii nie brakuje doniesień, że zrobił to specjalnie, aby "wykartkować" się przed starciem z Realem Madryt. Mówi się, że może go spotkać za to kara.