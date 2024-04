Klub Premier League stracił kolejne dwa punkty

W listopadzie odjęto "The Toffees" 10 punktów, ale po częściowym uwzględnieniu odwołania klubu karę zmniejszono do sześciu ujemnych punktów. Jednak w styczniu postawiono kolejny zarzut, tym razem dotyczący przekroczenia dopuszczalnych strat w okresie trzech lat, od początku sezonu 2019/20 do końca sezonu 2021/22. Limit wynosi 105 milionów funtów, Everton miał 121,6 mln.

"Niezależna komisja zebrała dowody i argumenty klubu dotyczące ewentualnych okoliczności łagodzących za przekroczenie limitu o 16,6 mln funtów (...). Komisja zdecydowała, że właściwą karą będzie odjęcie dwóch punktów z efektem natychmiastowym" - napisano w oświadczeniu.

Everton zapowiedział, że znów będzie odwoływał się od tej decyzji, bo - jak ogłosił w oficjalnym komunikacie - jest "skrajnie zaniepokojony brakiem konsekwencji w wymierzaniu kar przez różne komisje".

"Brakuje mechanizmu, który zapobiegłby karaniu klubu ponownie za naruszenia regulaminu, za które kary zostały już nałożone" - opiniowano.

Everton nadal jest na 16. pozycji w tabeli, ale jego dorobek spadł z 29 do 27 punktów i ma już tylko dwa przewagi nad strefą spadkową.

W tym sezonie z tego samego powodu odjęto także cztery punkty drużynie Nottingham Forest, która obecnie jest na 17. miejscu z 25 punktami.

PAP