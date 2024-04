Rundę rewanżową półfinałów Pucharu Włoch zaczynamy starciem Lazio z Juventusem. Pierwsze spotkanie skończyło się wynikiem 2:0 dla drużyny z Turynu. Czy gospodarze zdołają odwrócić losy dwumeczu, czy może to goście zameldują się w wielkim finale? Relacja live i wynik na żywo meczu Lazio - Juventus na Polsatsport.pl

Lazio nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. Wczesne odpadnięcie z Ligi Mistrzów z Bayernem, daleka, siódma pozycja w lidze, trzypunktowa strata punktowa do Romy, lokalnego rywala. Wydaje się, że jedyną szansą na jego ocalenie byłby triumf w Coppa Italia. O to jednak będzie trudno, bo pierwsze spotkanie półfinałowe przegrali 0:2.

Juventus też nie rozgrywa wybitnego sezonu. Przez kary punktowe z zeszłego roku, w ogóle nie wystąpił w pucharach europejskich, w ligowej tabeli musi uznać wyższość obu wielkich rywali z Mediolanu - Interu i Milanu. Na szczęście dla "Bianconerich" oba kluby z Pucharu Włoch już odpadły. Stawia to klub z Turynu w roli faworyta całego turnieju, ale najpierw musi wejść do finału. Co ciekawe, od początku 2023 roku w starciach Juventusu z Lazio zawsze wygrywa gospodarz.



Mateusz Przyrowski/Polsat Sport