"To już nie jest tajemnicą". Gwiazda siatkówki wygrała LM i kończy karierę

Informacje o tym, że 33-letnia środkowa bloku po sezonie 2023/2024 pożegna się z zawodowym graniem, pojawiły się w mediach już w marcu. Teraz Holenderka oficjalnie poinformowała o swojej decyzji.

"To już nie jest tajemnicą, zagrałam swój ostatni mecz i kończę siatkarską karierę. Po 16 latach zawodowego grania przyszedł czas na nową przygodę, czym jestem zdenerwowana, ponieważ siatkówka to jedyne życie, jakie znam, ale też bardzo podekscytowana!" - napisała na Instagramie De Kruijf.

Dodała, że jej zdaniem przez całą sportową karierę sprzyjało jej szczęście, a jednym z przejawów tego szczęścia był fakt, że w 2016 roku Imoco Volley Conegliano postanowiło podpisać z nią kontrakt. Żegnając się z profesjonalną siatkówką, utytułowana zawodniczka nazywa ten klub swoim drugim domem i kieruje pod jego adresem dużo ciepłych słów.

"Chce podziękować społeczności, która stworzyła tutaj coś magicznego, sztabowi, który zaakceptował, a nawet polubił wszystkie moje szaleństwa, kibicom, którzy podróżowali po całym świecie, by nas wspierać i sprawiać, byśmy czuły się kochane. Jednak przede wszystkim dziękuję wszystkim wspaniałym kobietom, które poznałam i z którymi grałam przez te wszystkie lata. Wszystkie zawsze będziecie miały dużo miejsca w moim sercu i wierzę, że zawarłam przyjaźnie na całe życie".

W swoim wpisie De Kruijf zwraca się też do koleżanek z boiska, z którymi występowała w barwach Conegliano w sezonie 2023/2024. "Wiele zostało już powiedziane i wszystkie wiecie co do was czuję oraz jak bardzo was kocham, ale chcę po prostu podziękować wam raz jeszcze za niesamowity ostatni sezon. Nigdy bym nie pomyślała, że zakończę karierę w ten sposób. Zdobywając wielkiego szlema, ale przede wszystkim czując się tak docenianą i kochaną przez was. Wiedzcie, że jesteście wspaniałymi ludźmi i że zawsze będę was nazywać moją rodziną" - podkreśliła.

Na instagramowe pożegnanie De Kruijf zareagowały m.in. wielkie gwiazdy Conegliano, Joanna Wołosz i Isabelle Haak. Reprezentantka Polski w komentarzu odniosła się do słów napisanych przez Holenderkę, która stwierdziła, że wszyscy w Conegliano byli jej szczęściem. "A ty byłaś naszym szczęściem" - odpowiedziała jej Wołosz.

Z kolei Haak, MVP ostatniego finału Ligi Mistrzyń, napisała: "Będziemy za tobą tęsknić królowo".

Wcześniej polska rozgrywająca na swoim profilu zamieściła wspólne zdjęcie z De Kruijf, przy którym napisała: "Wszystko już sobie powiedziałyśmy, więc dodam tylko: Kocham cię, będę za tobą tęsknić i nie myśl sobie, że tak łatwo się mnie pozbędziesz".

Holenderska siatkarka odpowiedziała, że jest niezwykle wdzięczna za to, że przez siedem lat Wołosz była jej koleżanką z pokoju i najlepszą przyjaciółką. I dodała, że jej przyjaźń z Polką nigdy się nie skończy.

Robin De Kruijf w całej swojej karierze aż siedem razy zdobywała mistrzostwo Włoch - sześć razy z Conegliano i raz z Piacenzą. W dorobku ma też siedem triumfów w Pucharze Włoch, dwa triumfy w Lidze Mistrzyń (oba w barwach Conegliano), dwa Klubowe Mistrzostwa Świata oraz złote medale z ligi holenderskiej i tureckiej. Przed Imoco Volley grała w TVC Amstelveen, Dresdner SC, River Volley Piacenza oraz w Vakifbanku Stambuł.

Z reprezentacją Holandii trzykrotnie była wicemistrzynią Europy - w 2009, 2015 i 2017 roku. Brała udział w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, na których jej drużyna zajęła czwarte miejsce.

Swój ostatni sezon w karierze De Kruijf zakończyła w potrójnej koronie - z Conegliano wygrała Serie A, Puchar Włoch oraz Ligę Mistrzyń. W jej ostatnim meczu Imoco Volley pokonało w finale siatkarskiej Champions League w Antalyii Vero Volley Mediolan 3:2. Po spotkaniu znakomita środkowa była fetowana przez swoje koleżanki z zespołu.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport