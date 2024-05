O awans, o baraże, o utrzymanie. Ogromne emocje w ostatniej kolejce (ANALIZA)

Kto awansuje do Ekstraklasy? Kto znajdzie się w barażach? Sprawdź, jak wygląda sytuacja w tabeli Fortuna 1 Ligi przed ostatnią kolejką tego sezonu.

Kluczowy mecz przedostatniej kolejki odbył się w niedzielny wieczór w Gdańsku - w derbach Trójmiasta pewna już awansu Lechia pokonała Arkę 2:1, choć przez większość spotkania gra w dziesiątkę. Po tym zwycięstwie Lechia z 68 pkt umocniła się na prowadzeniu w tabeli i zapewniła sobie mistrzostwo 1. ligi. Arka pozostała na drugiej pozycji z 62 i o trzy wyprzedza GKS Katowice, punktujący wiosną niemal równie skutecznie jak Lechia.

"Gieksa" w sobotę rozbiła Wisłę Kraków 5:2. Sensacyjny triumfator Fortuna Pucharu Polski od czasu zwycięstwa 2 maja na PGE Narodowym w lidze nie wygrał meczu i w tabeli jest dopiero dziewiąty, z małymi szansami na udział w barażach, co oznacza, że trener Albert Rude nie zrealizuje raczej głównego celu, jakim był powrót do Ekstraklasy. Marnym pocieszeniem może być skuteczność Angela Rodado - Hiszpan z 22 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Arka Gdynia i GKS Katowice walczą o bezpośredni awans do Ekstraklasy

Katowiczanie o awans powalczą w bezpośrednim starciu z Arką w Gdyni. Jeśli wygrają, w przyszłym sezonie będą występować w ekstraklasie, gdyż przesądzi o tym lepszy bilans wzajemnych spotkań (w 1. rundzie było 1:1). Każdy inny wynik będzie promował gospodarzy.



Ekipa ze Śląska jest pewna występu w dwustopniowych barażach, które wyłonią trzeciego ekstraklasowicza, ale o trzy pozostałe miejsca w nich również toczyć się będzie walka w ostatniej kolejce.

Kto zagra w barażach o Ekstraklasę?

Na razie pozycje 4-6 zajmują: beniaminek Motor Lublin - 53 pkt, jego lokalny rywal Górnik Łęczna - 52 oraz spadkowicz Wisła Płock - 51. W grze jest też GKS Tychy, który w niedzielę przegrał w Niecieczy z Bruk-Bet Termalicą aż 1:6, a na zakończenie sezonu podejmie Górnika, Odra Opole, która w doliczonym czasie gry straciła dwa "oczka", remisując w Warszawie z Polonią (1:1), a także Wisła, która jednak musi liczyć na nadzwyczaj korzystny układ innych wyników.

Kto spadnie do II Ligi?

W kończącej sezon kolejce spotkań rozstrzygną się także losy trzeciego spadkowicza - do Zagłębia Sosnowiec i Podbeskidzia Bielsko-Biała dołączy Resovia - 31 punktów - bądź mająca jeden więcej Polonia. Rzeszowian czeka wyjazd do walczących o baraże "Nafciarzy", a "Czarne Koszule" zawitają do... stolicy Podkarpacia na potyczkę z "bezpieczną" Stalą.

Resovia, aby uniknąć degradacji, musi wygrać w Płocku i liczyć na pomoc lokalnego rywala, bo ma gorszy bilans bezpośrednich meczów z Polonią.

Kiedy ostatnia kolejka 1 Ligi? O której godzinie? Gdzie oglądać?

Wszystkie spotkania 34. kolejki rozegrane zostaną w niedzielę 26 maja o godz. 15. Transmisja na sportowych antenach Polsatu, a także w Polsat Box Go.