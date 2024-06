WKS Śląsk z przewagą w meczu o brąz

WKS Śląsk Wrocław wygrał na wyjeździe z PGE Spójnią Stargard 88:83 w pierwszym meczu o brązowe medale ORLEN Basket Ligi. Rewanżowe spotkanie w Hali Stulecia we wtorek o godz. 20:00. Transmisja w Polsat Sport 1.

Stargardzianie weszli w ten mecz z ogromną energią i po zagraniu Damiana Krużyńskiego prowadzili już 7:0. Goście długi mieli problemy z ofensywą, ale późniejsze akcje Dusana Mileticia oraz Jakuba Nizioła pozwoliły nawiązać rywalizację. Rzut wolny tego drugiego oznaczał nawet remis. Ostatecznie m. in. dzięki Łukaszowi Kolendzie i Sauliusowi Kulvietisowi po 10 minutach było 23:25. W drugiej kwarcie sytuację zmieniał ponownie Ben Simons, ale spotkanie ciągle było bardzo wyrównane. Do kolejnego remisu doprowadzał m. in. Nizioł. Obie ekipy nie potrafiły jednak zbudować bezpiecznej przewagi. Rzut wolny Stephena Browna ustalił wynik pierwszej połowy na 43:42.

W trzeciej kwarcie ekipa trenera Sebastiana Machowskiego miała już nawet cztery punkty przewagi po zagraniu Stephena Browna, ale rywale błyskawicznie doprowadzali do wyrównania. Po chwili to oni byli lepsi o sześć punktów dzięki akcjom Angela Nuneza. Gospodarze walczyli o lepszy wynik, chociaż głównie dzięki Markowi Klassenowi po 30 minutach było 62:63. W kolejnej części meczu zespół trenera Miodraga Rajkovicia krok po kroku zaczął budować prowadzenie. Rzuty z dystansu Gołębiowskiego i Klassena oznaczały 10 punktów różnicy. Do końca o lepszy rezultat walczyli chociażby Brown, który trafiał trójki. Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 88:83 i ma przewagę przed wtorkowym rewanżem.

Najlepszym zawodnikiem gości był Daniel Gołębiowski z 16 punktami, 4 zbiórkami i 4 asystami. Stephen Brown zdobył dla gospodarzy 26 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst.

PGE Spójnia Stargard – Śląsk Wrocław 83:88 (23:25, 20:17, 19:21, 21:25).

Spójnia: Stephen Brown Jr. 26, Alex Stein 12, Devon Daniels IV 11, Aleksandar Langovic 8, Benjamin Simons 6, Wesley Gordon 5, Karol Gruszecki 5, Damian Krużyński 4, Dominik Grudziński 4, Adam Łapeta 2.

Śląsk: Daniel Gołębiowski 16, Angel Nunez 15, Jakub Nizioł 12, Łukasz Kolenda 9, Marek Klassen 8, Saulius Kulvietis 8, Dusan Miletic 8, Hassani Gravett 7, Andrii Wojnalowicz 5, Mateusz Zębski 0.

plk.pl