Grigor Dimitrow będzie w niedzielę rywalem Huberta Hurkacza w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu. 33-letni bułgarski tenisista, z którym Polak ma bilans 0-5, wygrał w sobotę z Belgiem Zizou Bergsem 6:3, 7:6 (7-4), 4:6, 6:4. Kilka godzin wcześniej Hurkacz wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem 6:3, 7:6 (7-0), 4:6, 6:1.

Polak rozstawiony jest z numerem ósmym, a Dimitrow - z 10. Ich mecz zaplanowano jako ostatni na zadaszonym korcie Suzanne Lenglen. Na pewno nie zaczną przed godziną 17.

Każde z dotychczasowych spotkań Hurkacza z Bułgarem było zacięte. Na korcie ziemnym zmierzyli się wcześniej raz - dwa lata temu w ćwierćfinale w Monte Carlo, gdzie Dimitrow wygrał 6:4, 3:6, 7:6 (7-2). Mimo niekorzystnego bilansu 27-letni wrocławianin nie obawia się kolejnej konfrontacji.

- Cieszę się na ewentualną możliwość zagrania z nim. Będzie to okazja, żeby się przełamać. To, że nie pokonałem jakiegoś rywala jest dla mnie czymś motywującym. Po to się trenuje, aby z takimi przeciwnikami w końcu wygrać - podkreślił w sobotę Polak.

1/8 finału to najlepszy wynik Hurkacza we French Open. Poprzednio dotarł do tego etapu dwa lata temu. Również Dimitrow nie zagrał jeszcze w Paryżu w ćwierćfinale.

