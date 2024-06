Siatkarz reprezentacji Brazylii zagra w PlusLidze! Polski klub ogłosił nazwiska przyjmujących

Paweł Halaba oraz Bartosz Firszt występowali w drużynie z Suwałk w poprzednim sezonie. Dotychczasowy trzon drużyny na pozycjach przyjmującego wzmacniają zatem aktualny reprezentant Brazylii oraz utalentowany przyjmujący z Tauron 1. Ligi i jeden z liderów BKS Visły Proline Bydgoszcz.

Henrique Honorato (rocznik 1997) pochodzi z Campina Grande w Brazylii. Nadchodzący sezon 2024/25 będzie dla niego nie tylko pierwszą kampanią w PlusLidze, ale także poza granicami rodzinnego kraju. W minionych rozgrywkach mierzący 190 centymetrów Brazylijczyk występował w barwach Joinville Volei. Wcześniej przez sześć sezonów grał dla Itambe/Minas, z którym zdobył wicemistrzostwo Brazylii i krajowy puchar. Honorato, pomimo młodego wieku, jest bardzo ważnym ogniwem brazylijskiej reprezentacji. W rozgrywkach Ligi Narodów i w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu często wychodził na boisko w podstawowym składzie. Zagrał m.in. w ćwierćfinale Ligi Narodów w Gdańsku, w którym Canarinhos przegrali z Polską 0:3.

– Jesteśmy przekonani, że dołączenie do naszej drużyny Henrique Honorato, będącego podstawowym zawodnikiem uznanej w siatkarskim świecie reprezentacji Brazylii, pozwoli wzmocnić siłę nie tylko ofensywną, ale i defensywną Ślepska Malow Suwałki. To 27-letni przyjmujący, który wniesie do biało-niebieskiej szatni bardzo dużo jakości. Mocno liczymy na jego umiejętności i dobrą aklimatyzację w PlusLidze, gdzie zadebiutuje. Obecność w zespole kolegów z Ameryki Południowej - Matiasa Sancheza i Joaquina Gallego, pozwoli mu z pewnością szybciej złapać właściwy rytm – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik.

Paweł Halaba (rocznik 1995) jest doświadczonym przyjmującym. Urodzodził się w Płocku. W 2021 roku podpisał umowę ze Ślepskiem Malow Suwałki. Wcześniej grał m.in. w AZS Politechnice Warszawskiej, Asseco Resovii, AZS AGH Kraków, VK Ceske Budejovice, Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Treflu Gdańsk i Aluron CMC Warcie Zawiercie. W sezonie 2023/24 Halaba był kluczowym ogniwem zespołu prowadzonego przez trenera Dominika Kwapisiewicza - rozegrał 30 spotkań, w których zdobył 304 punkty (w tym aż 38 asów serwisowych i 22 bloki).

Bartosz Firszt (rocznik 1999) swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w MUKS Huraganie Wołomin, skąd w 2014 roku trafił do KS Metro Warszawa. Kolejnym etapem w młodzieżowej karierze Firszta był pobyt w SMS PZPS Spała, gdzie był kapitanem pierwszoligowej drużyny. Warto wspomnieć, że był wówczas także kapitanem reprezentacji Polski juniorów, z którą zajął 6. miejsce na mistrzostwach Europy U20 w Belgii i Holandii. W 2018 roku trafił do Stoczni Szczecin, skąd został wypożyczony do pierwszoligowego BBTS Bielsko-Biała. To właśnie wtedy rywalizował przeciwko biało-niebieskim m.in. w fazie play-off, w której suwalczanie nie pozostawili złudzeń rywalom z Bielska-Białej i pewnie awansowali do półfinału rozgrywek, a następnie przypieczętowali awans do PlusLigi. Firszt przeniósł się po zakończeniu sezonu 2018/19 do Cerrad Enea Czarnych Radom, gdzie spędził cztery kolejne lata. W sezonie 2023/24, grając już w barwach Ślepska Malow Suwałki, pojawił się na parkiecie w 24 spotkaniach, będąc często w rotacji z Zigą Sternem. Jego ogromny potencjał i wachlarz technicznych zagrań pozwala z optymizmem patrzeć na kolejny rok w Suwałkach.

Antoni Kwasigroch (rocznik 2002) jest wychowankiem NTS "Trójka" Nakło, a także młodzieżowym reprezentantem Polski. Dotychczasową seniorską karierę spędził w Bydgoszczy, gdzie m.in. z miejscowym Chemikiem zdobył w 2021 roku Mistrzostwo Polski Juniorów. 22-letni przyjmujący rozegrał bardzo dobry sezon 2023/24, prowadząc BKS Visłę Proline Bydgoszcz do wielu ligowych zwycięstw. Kwasigroch rozegrał w minionej kampanii Tauron 1. Ligi 36 meczów, w których trzykrotnie sięgał po statuetkę MVP i zdobył łącznie 334 punkty (w tym aż 38 asów serwisowych oraz 21 bloków). Dobra postawa na zapleczu PlusLigi nie umknęła uwadze włodarzy Ślepska Malow Suwałki, którzy postanowili sięgnąć po perspektywicznego przyjmującego.

– Nową postacią jest także Antoni Kwasigroch, utalentowany młodzieniec, którego od kilku miesięcy bacznie obserwowaliśmy w Tauron 1. Lidze, gdzie wielokrotnie dominował na boisku i prowadził swoich kolegów z Bydgoszczy do ligowych zwycięstw. Wszystko oparliśmy o stabilne fundamenty naszej linii przyjęcia, którą stanowią Paweł Halaba i Bartosz Firszt. Obaj zawodnicy pozostają w Suwałkach na kolejny rok. Wierzymy, że mieszanka młodzieńczego szaleństwa z cennym, ekstraklasowym doświadczeniem, przyniesie naszym kibicom mnóstwo wspaniałych momentów w sezonie 2024/2025 – dodał prezes Wojciech Winnik.