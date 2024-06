Po czterech meczach finału King jest na najlepszej drodze do obrony tytułu. W walce do czterech zwycięstw "Wilki Morskie" prowadzą 3-1 i są o jedno zwycięstwo od powtórzenia sukcesu. Kolejny mecz odbędzie się w Sopocie w poniedziałek, a jeśli gospodarze zwyciężą, to rywalizacja wróci do Szczecina w czwartek.

ZOBACZ TAKŻE: Selekcjoner reprezentacji Polski zawęził skład! Oni rozpoczną przygotowania

Przed rokiem King wygrał rywalizację finałową ze Śląskiem Wrocław 4-2, a zdobycie pierwszego tytułu w historii klubu celebrował po wygranej na własnym parkiecie.

- Chciałbym powiedzieć, co mi się marzy, ale się nie odważę – mówił po piątkowym meczu trener szczecinian Arkadiusz Miłoszewski.

Można się domyślać, że jego życzeniem jest ponowne świętowanie tytułu w Netto Arenie, ale z drugiej strony szkoleniowiec, były koszykarz i wychowanek Polonii Warszawa, podkreślił, że jego zespół jedzie do Trójmiasta z myślą o zwycięstwie, co oznaczałoby koniec rywalizacji o MP.

Relacja live i wynik na żywo meczu Trefl Sopot - King Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Polsat Sport