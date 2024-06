Wimbledon jest jednym z najlepiej opłacanych turniejów tenisowych świata. Na konto zwycięzców tegorocznej edycji wpłynie potężna kwota. Dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki przewidziano zawrotne 2,7 miliona funtów, co daje w przeliczeniu blisko 14 milionów złotych!

Niejeden zawodowy tenisistka zostawił na korcie wiele zdrowia. Niektórzy długie batalie przypłacają bólami, urazami, a nawet ciężkimi kontuzjami. Mecze potrafią trwać kilka godzin, a zarówno panie, jak i panowie, muszą wiele poświęcić, by wejść na wysoki poziom. Na szczęście są za to godziwie wynagradzani.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja tuż przed Wimbledonem! Rywalka Igi Świątek przegrała z 400. zawodniczką rankingu WTA

Iga Świątek nie jest stawiana w roli faworytek do zwycięstwa w Wimbledonie. Polka nigdy nie ukrywała, że gra na kortach trawiastych, na której rozgrywany jest ten turniej, nie należy do jej ulubionych. Pozycja liderki jednak zobowiązuje, a apetyt kibiców podsyca fakt, że raszynianka triumfowała w ostatnich trzech zawodach - w Madrycie, Rzymie oraz Paryżu. Rok temu w Londynie również poszło jej dobrze - doszła do ćwierćfinału.

Zdecydowanie lepiej "na trawie" czuje się Hubert Hurkacz. Choć w 2023 roku pożegnał się z kortami Wimbledonu w czwartej rundzie, to trzeba zaznaczyć, że o ćwierćfinał walczył z Novakiem Djokoviciem, ówczesnym liderem rankingu i późniejszym finalistą całego turnieju.

Nagrody w rywalizacji pań i panów są równe. Jeśli w tym roku Świątek w rywalizacji singlowej również zakwalifikuje się do najlepszej "ósemki", będzie mogła liczyć na wynagrodzenie rzędu 375 tysięcy funtów, czyli niespełna 2 milionów złotych. To samo dotyczy Hurkacza. Jeśli polscy tenisiści dojdą jeszcze dalej, kwoty zdecydowanie się zwiększą. Za półfinał przewidziano bowiem 715 tysięcy funtów

(~3 683 037 zł), a za udział w finale - 1,4 miliona funtów (~7 212 660 zł). Zwycięzca i zwyciężczyni "zgarną" 2,7 miliona funtów, czyli prawie 14 milionów złotych!

Już za sam udział w turnieju głównym przewidziano 60 tysięcy funtów (~309 102 zł). Z każdą kolejną rundą kwota będzie systematycznie rosła.

Łączna pula przewidziana na rywalizację kobiet i mężczyzn osiągnie w 2024 roku 35 884 milionów funtów.

Wimbledon rozpocznie się 1 lipca. Finał pań przewidziano na 13 lipca, a panów - 14 lipca. Transmisje spotkań na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport