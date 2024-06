Hit transferowy. Polak zagra w Al-Nassr!

Dawid Konarski ma za sobą świetny sezon w PlusLidze. Był trzonem PGE GiEK Skry Bełchatów i najlepiej punktującym zawodnikiem tego zespołu. Wystąpił w 29 meczach, w których łącznie zdobył 488 punktów - 415 atakiem, 32 zagrywką i 41 blokiem.

Bełchatowianie do końca walczyli o awans do fazy play-off, jednak nie udało im się to. Finalnie zakończyli sezon na 9. pozycji, w walce o ktorą pokonali Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Wynik był rozczarowujący, a utytułowany zawodnik podjął decyzję o odejściu.

- 488 żółto-czarnych punktów i… więcej nie będzie. Dziękuję całej drużynie i sponsorom, wspaniałym kibicom, którzy przez lata byli świadkami i współtwórcami ogromnych sukcesów. Byli z Nami w każdym wygranym, jak i przegranym meczu, w tym „przejściowym” i wymagającym dla wszystkich sezonie. Do zobaczenia jeszcze PlusLigo? Na razie hamujemy na okrągłej liczbie 5605 pkt" - napisał pod koniec kwietnia w mediach społecznościowych.

Takiego kierunku chyba nikt się jednak nie spodziewał. Były atakujący reprezentacji Polski zasili szeregi zespołu z Arabii Saudyjskiej, a dokładniej - Al-Nassr. Taką informację podał jeden z licencjonowanych agentów FIVB. Wieści te potwierdzają także tureckie media.

Konarski to dwukrotny mistrz świata oraz brązowy medalista mistrzostw Europy. Jest także trzykrotnym mistrzem Polski.