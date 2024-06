Czy Hubert Hurkacz nawiązał bliską relację z kimś ze świata tenisa? "To jest coś większego"

Hubert Hurkacz treningi tenisa rozpoczął już jako dziecko. Jak sam przyznaje, nie był zawodnikiem, którego talent szybko "eksplodował". Do tego, by zacząć "liczyć się" w walce z najlepszymi, potrzebował sporo czasu. Cierpliwość jednak popłaciła, a wrocławianin od dłuższego czasu utrzymują się w TOP 10 światowego rankingu.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! Aryna Sabalenka nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich



Zanim jednak skupił się na tenisie, uczęszczał na różnego rodzaju zajęcia. Początkowo rodzice zapisali go na... akrobatykę.

- Jako dziecko mama zapisała mnie na akrobatykę, gimnastykę. Kiedy rodzice odbijali ze sobą w tenisa, to ja przeszkadzałem im gdzieś z tyłu i tak się zaczęła moja przygoda z tenisem. Grałem też z kolegami w koszykówkę i w "nogę". Byłem aktywnym dzieckiem - przyznał Hurkacz.

Ulubionymi kortami polskiego sportowca są te trawiaste, a co za tym idzie - wymarzonym triumfem zdaje się ten na Wimbledonie. Na kortach Hurkacz odnalazł nie tylko sposób na życie, ale także inspiracje oraz przyjaźnie.

- Roger Federer to osoba, którą podziwiałem za to, co robi na korcie i poza nim. (...) Wiele jest osób, z którymi mam bardzo dobre relacje, np. z Jankiem Zielińskim od 9. roku życia dorastaliśmy razem i widzimy się na tourze. Z Kamilem Majchrzakiem też znam się od dzieciństwa. Powiedzmy, że jest to coś większego. Przyjaźnię się też z Jannikiem Sinnerem i Grigirem Dimitrowem. Jestem za dobry i zawsze daję mu wygrać - zażartował popularny "Hubi".

Obecnie Polak walczy o drugą rundę turnieju ATP w Halle. Transmisja jego meczu w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Relacja na żywo na Polsatsport.pl.

Cała rozmowa z załączonym materiale wideo: