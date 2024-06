Wszystko jasne! Aryna Sabalenka nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich

Już od pewnego czasu zastanawiano się, czy Sabalenka wystąpi na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Jeszcze w marcu portal "Tennis up to date" informował, że białoruska tenisistka nie znalazła się na liście sportowców uznawanych za neutralnych, co oznaczało, że może ona nie otrzymać prawa startu podczas rywalizacji w Paryżu. Trzecia obecnie rakieta świata nigdy oficjalnie nie potępiła ani reżimu Aleksandra Łukaszenki, ani działań rosyjskiego i białoruskiego rządu w związku z wojną na Ukrainie.

Teraz tenisistka postanowiła podjąć ostateczną decyzję. Zawodniczka przekazała arcyważną wiadomość podczas spotkania z dziennikarzami przed rozpoczęciem turnieju WTA w Berlinie.

Jak się okazuje, Sabalenka nie wystąpi na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Białorusinka stwierdziła jednak, że powodem takiej decyzji nie jest jej narodowość, a terminarz najważniejszych tenisowych turniejów.

- To za dużo dla mojego harmonogramu. Podjęłam decyzję, aby zadbać o swoje zdrowie. To zbyt wiele zmian nawierzchni - stwierdziła Sabalenka.

Ceremonia otwarcia tegorocznych igrzysk olimpijskich ma odbyć się 26 lipca. Zakończenie jednej z najważniejszych imprez w świecie sportu zaplanowano natomiast na 11 sierpnia.