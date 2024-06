Pierwsza taka sytuacja. Chodzi o polskie kluby

W poprzednim sezonie Polskę reprezentował ówczesny mistrz - King, który jako debiutant był bliski awansu do drugiej fazy rywalizacji.

Do fazy grupowej zostało zakwalifikowanych bezpośrednio 28 klubów, w tym pięciu mistrzów swoich krajów: Lietuvos Rytas Wilno, Filou Ostenda, Igokea m:tel Laktasi, Falco Szombately i VEF Ryga.

O cztery pozostałe cztery miejsca w fazie grupowej zagrają 24 drużyny w kwalifikacjach.

Śląsk, prowadzony przez serbskiego trenera Miodraga Rajkovica, zadebiutuje w LM FIBA i będzie dziewiątym polskim klubem w gronie 32 walczących o trofeum. Wcześniej były to: Stelmet Zielona Góra (2016/17, 2017/18), Rosa Radom (2016/17, 2017/18), Anwil Włocławek (2018/19, 2019/20), Polski Cukier Toruń (2019/20), Start Lublin (2020/21), BM Stal Ostrów Wlkp. (2021/22) i Legia Warszawa (2022/23). Tylko Stelmetowi w sezonie 2017/18 udało się zakwalifikować do play off - uległ jednak w pierwszej rundzie (1/8 finału) w dwumeczu AS Monaco.

W minionym sezonie Śląsk występował w Pucharze Europy, w którym to w kolejnej edycji zagra mistrz kraju Trefl Sopot.

Sezon regularny rozpocznie się 1 października. Losowanie grup fazy zasadniczej oraz kwalifikacji (bez polskich drużyn) odbędzie się 26 czerwca w siedzibie FIBA w szwajcarskim Mies.

W ósmej edycji LM FIBA triumfowała Unicaja Malaga, pokonując w finale w Belgradzie Lenovo Teneryfa 80:75. To pierwszy sukces tego klubu i jednocześnie trzeci zespołu z Hiszpanii. W poprzednich latach po puchar sięgały: Lenovo Teneryfa (2017 i 2022), AEK Ateny (2018), Segafredo Virtus Bolonia (2019) i San Pablo Burgos (2020, 2021).

Skład Ligi Mistrzów FIBA 2024/25:

AEK betsson Ateny (Grecja) BAXI Manresa (Hiszpania), Bertram Derthona Tortona (Włochy), Falco Szombately (Węgry), Filou Ostenda (Belgia), FMP SoccerBet Belgrad (Serbia), Galatasaray Stambuł (Turcja), Hapoel Netanel Holon (Izrael), Igokea m:tel Laktasi (Bośnia i Hercegowina), King Szczecin (Polska), Kolossos Rodos (Grecja), La Laguna Teneryfa (Hiszpania), Maccabi Ramat Gan (Izrael), Manisa Buyuksehir Belediyespor (Turcja), Nanterre 92 (Francja), Niners Chemnitz (Niemcy), Pallacanestro Reggiana (Włochy), Peristeri Ateny (Grecja), Pinar Karsiyaka Izmir (Turcja), Promitheas Patras (Grecja), Rasta Vechta (Niemcy), Lietuvos Rytas Wilno (Litwa), Saint-Quentin Basket-Ball (Francja), UCAM Murcia (Hiszpania), Unicaja Malaga (Hiszpania), VEF Ryga (Łotwa), WKS Śląsk Wrocław (Polska), Wuerzburg Baskets (Niemcy).

BS, PAP