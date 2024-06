Słynny klub zwolnił trenera. Niedawno podpisał kontrakt... na sześć lat

W minionym sezonie zasadniczym Pistons osiągnęli bilans 14 zwycięstw i 68 porażek. Pobili też ligowy rekord wszech czasów, przegrywając 28 kolejnych spotkań.

Wartość umowy zawartej przez strony w momencie złożenia podpisów wynosiła 78,5 miliona dolarów, co stanowiło najwyższe apanaże dla jakiekolwiek szkoleniowca z ligi.

Kierownictwo klubu wobec słabych wyników postanowiło dokonać kilku zmian personalnych. Zatrudniono Trajana Langdona jako prezesa ds. operacji koszykarskich, rozstano się z generalnym menedżerem Troyem Weaverem, a teraz powstał wakat na stanowisku głównego trenera. Detroit w zbliżającym się drafcie mają nr 5, co daje szanse pozyskania wartościowego zawodnika.

Zwolnienie kontynuuje historię dziwnych przypadków Williamsa. W 2021 roku jako trener Phoenix Suns dotarł do finału play off NBA, gdzie jego zespół prowadził 2-0, zanim przegrał w sześciu meczach z Milwaukee Bucks. W 2022 roku Williams został trenerem roku NBA, a w kolejnym Suns go zdymisjonowali. Teraz to samo spotkało go Detroit.

Rekord wartości kontraktu trenerskiego został poprawiony w zakończonym sezonie. Miami Heat na początku roku przedłużyli umowę Erikowi Spoelstrze. Jego ośmioletni kontrakt opiewa na 120 milionów dolarów.

BS, PAP