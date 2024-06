Słowenia - Japonia to drugi półfinał Ligi Narodów siatkarzy. Która z drużyn okaże się lepsza? Relacja live i wynik na żywo meczu Słowenia - Japonia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Słoweńcy, którzy wygrali fazę zasadniczą, ponosząc przy tym tylko jedną porażkę w 12 meczach, po raz drugi w historii awansowali do najlepszej czwórki Ligi Narodów. W półfinale zagrają z ubiegłorocznym brązowym medalistą Japonią. Będzie to dla nich okazja do rewanżu, ponieważ rok temu właśnie Azjaci wyeliminowali ich w ćwierćfinale w Gdańsku.

Jeśli zaś chodzi o turniej finałowy, Słoweńcy uporali się w piątek z Argentyńczykami. Potrzebowali jednak do tego aż pięciu setów. Ponadto grali dzień później niż Japończycy, którzy już w czwartek ograli 3:0 Kanadyjczyków. Siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni są więc dużo bardziej wypoczęci.

W fazie interkontynentalnej Japonia i Słowenia mierzyły się ze sobą 8 czerwca. Wtedy lepsi byli Azjaci, którzy wygrali 3:1. Tym razem będą musieli radzić sobie jednak bez swojej gwiazdy Rana Takahashiego, który nie zdążył wyleczyć kontuzji. Zabrakło go w ćwierćfinale, nie został zgłoszony także do składu na półfinał.

Co ciekawe, bez względu na wynik, zwycięzca sobotniego meczu po raz pierwszy zagra w finale LN. Ani jedni, ani drudzy nie mieli bowiem wcześniej takiej okazji.

