Tak wygląda ranking FIVB po Lidze Narodów. Co z Polakami?

Polakom nie udało się powtórzyć wyniku sprzed roku, gdy triumfowali w finale Ligi Narodów, pokonując reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:1. Tegoroczne finały VNL Polacy rozpoczęli dobrze, wygrywając z Brazylią. W półfinale naszym reprezentantom przyszło się zmierzyć z Francją. Biało-Czerwoni ulegli po tie-breaku 2:3 i pozostało im walczyć o brązowy medal ze Słoweńcami.

Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3:0 i zdobyli brązowy medal Ligi Narodów. Pomimo gorszego niż Japończycy wyniku Polaków w VNL, ci wciąż mają bardzo dużą przewagę nad Azjatami w rankingu FIVB. Konkretnie to 61,59 "oczka".



Po wygraniu Ligi Narodów Francuzi awansowali natomiast z siódmej na czwartą pozycję. Efektem triumfu jest 30 punktów, które mogą dopisać sobie do rankingu FIVB. "Trójkolorowi" tracą tylko jeden punkt do Włochów oraz nieco ponad 17 do Japończyków. Za plecami reprezentacji Francji plasuje się Słowenia, tracąc zaledwie 4 "oczka".

Czołówka rankingu FIVB siatkarzy:

1. Polska 422,61 punktu

2. Japonia 361, 02 punktu

3. Włochy 345,39 punktu

4. Francja 344 punkty

5. Słowenia 340,39 punktu

Stanisław Rochalski