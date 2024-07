Vital Heynen ma powody do radości! To był ważny krok

Rozpoczęły się zmagania w Challenger Cup siatkarzy. Stawką turnieju jest awans do Ligi Narodów. W pierwszym meczu zwycięstwo zanotowała reprezentacja Chin, którą prowadzi Vital Heynen.

Challenger Cup siatkarzy jest rozgrywany w dniach 4–7 lipca w mieście Linyi w Chinach z udziałem ośmiu drużyn. Rywalizacja toczy się systemem play-off, a zwycięzca zapewni sobie udział w Lidze Narodów 2025.





Zobacz także: Olimpijskie rywalki polskich siatkarek wyeliminowane! Pożegnały się z turniejem

Na powrót do VNL z pewnością liczą gospodarze. Reprezentację Chin objął niedawno były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy – Vital Heynen. W pierwszym meczu turnieju Chińczycy pokonali Meksyk 3:0, choć nie było to dla nich łatwe starcie. Pierwszy i trzeci set byłt bardzo wyrównane, a ich losy ważyły się do samego końca (25:23, 25:17, 25:23).

Najwięcej punktów wywalczył w tym spotkaniu były siatkarz Trefla Gdańsk Jingyin Zhang (19). Chińscy siatkarze byli skuteczniejsi w ofensywie i lepiej od rywali punktowali z pola serwisowego (8–3).

Zdecydowanie więcej emocji dostarczył jednak drugi ćwierćfinał, w którym zmierzyły się dwie drużyny z Europy – Belgia oraz Chorwacja. Belgowie pewnie wygrali dwa pierwsze sety (25:20, 25:18), ale w dwóch kolejnych lepsi byli siatkarze z Chorwacji (22:25, 15:25). Półfinalistę Challenger Cup wyłonił więc tie-break, w którym nie brakowało emocji i zaciętej walki. Belgia wygrała go 15:13, a decydujący punkt wywalczył Ferre Reggers.

Najwięcej punktów w tym spotkaniu zdobyli Seppe Rotty (24) dla Belgów oraz Petar Dirlic (23) dla Chorwatów. Belgowie lepiej prezentowali się w ataku, a mocną bronią reprezentacji Chorwacji był blok (8–15).

Dwa kolejne ćwierćfinały zostaną rozegrane w piątek. W sobotnich półfinałach Chiny zmierzą się ze zwycięzcą meczu Egipt – Katar, a Belgia zagra z lepszym z pary Ukraina – Chile.

Wyniki meczów turnieju Challenger Cup siatkarzy 2024:

2023-07-04: Chiny – Meksyk 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) /ćwierćfinał

2023-07-04: Belgia – Chorwacja 3:2 (25:20, 25:18, 22:25, 15:25, 15:13) /ćwierćfinał



2023-07-05: Ukraina – Chile (piątek, godzina 9.30) /ćwierćfinał

2023-07-05: Egipt – Katar (piątek, godzina 13.30) /ćwierćfinał

2023-07-06: półfinał (sobota, godzina 10.00)

2023-07-06: półfinał (sobota, godzina 14.00)

2023-07-07: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 7.30)

2023-07-07: FINAŁ (niedziela, godzina 11.00).

