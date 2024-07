Ważne zmiany w siatkarskim turnieju. Co to oznacza dla Polaków?

Tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskim do Trójmiasta przyjadą reprezentacje Polski, USA, Japonii oraz Serbii. Ekipa będzie zatem godna turnieju finałowego niejednej ważnej imprezy. Własnie tak początkowo miała wyglądać formuła zawodów: najpierw dwa półfinały, a później mecze o medale.

Ze względu na to, że Japonia i USA trafiły do jednej grupy podczas igrzysk w Paryżu, postanowiono uniemożliwić im ewentualne spotkanie na parę dni przed startem najważniejszej imprezy czterolecia.

"Turniej planowo miał zostać rozegrany systemem pucharowym, ze spotkaniami półfinałowymi w sobotę i niedzielnymi meczami o pierwsze i trzecie miejsce. W świetle ogłoszonego w ostatnich dniach terminarza na Paryż 2024 zdecydowano się jednak na zmianę formuły, tak aby uniknąć bezpośredniego starcia drużyn z tej samej grupy turnieju olimpijskiego. Zwycięzcy gdańskiego turnieju zostaną wyłonieni w oparciu o tabelę punktową" - napisano na stronie internetowej PZPS-u.

Terminarz turnieju towarzyskiego siatkarzy w Gdańsku:

Sobota, 20 lipca:



17:00 USA – Serbia

19:30 Polska – Japonia

Niedziela, 21 lipca:



17:00 Japonia – Serbia

19:30 Polska – USA

Turniej towarzyski w Gdańsku będzie ostatnią okazją do sprawdzenia się przed wylotem do Paryża. Jeszcze jednak przed nim polscy siatkarze wezmą udział w Memoriale im. Huberta Jerzego Wagnera, rozgrywanym od 12 do 14 lipca.

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 26 lipca.