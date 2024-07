Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).



W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Już tylko Hiszpan zachował szansę na obronę tytułu. Czeszka odpadła bowiem w pierwszej rundzie rywalizacji.

W sobotę kibiców czeka finał pań. Zmierzą się w nim Barbora Krejcikova i Jasmine Paolini. To dość niespodziewany zestaw, natomiast trzeba przyznać, że obie tenisistki świetnie radziły sobie podczas tegorocznego turnieju. Oprócz tego w sobotę obejrzymy również finały debli kobiet i mężczyzn.

Wimbledon: Plan transmisji na sobotę - 13.07:

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

13:00 Wimbledon - studio

14:30 B. Krejcikova - J. Paolini (komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

Polsat Sport 2:

17:30 M. Purcell/J. Thompson - H. Heliovaara/H. Patten (komentarz: M. Łuczak)

19:00 K. Siniakova/T. Townsend - G. Dabrowski/E. Routliffe (komentarz: M. Krogulec)

Polsat Sport Premium 1:

13:00 Wimbledon - studio

14:30 B. Krejcikova - J. Paolini (komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

17:30 M. Purcell/J. Thompson - H. Heliovaara/H. Patten (komentarz: M. Łuczak)

Kort numer 1:

12:00 D. De Groot - A. Van Koot

14:00 K. Clijsters/M. Hingis - C. Black/S. Stosur

16:00 B. Bryan/M. Bryan - J. Blake/B. Soares

Kort numer 3:

12:00 S. Schroder/N. Vink - A. Lapthorne/G. Sasson

14:00 B. Bartram/C. Caverzaschi - T. Miki/T. Oda

Kort numer 4:

12:00 N. Honda - N. Budkov Kjaer

14:00 R. Jamrichova - V. Valdmannova

16:00 A. Razeghi/M. Schoenhaus - K. Bigun/J. Leach

Kort numer 5:

12:00 W. Newman - R. Kotseva

14:00 M. Sohns - S. Zhang

16:00 H. Qi - L. De Carvalho Damazio

18:00 L. Han - T. Takizawa

20:00 C. Chacon - T. Russell

Kort numer 6:

12:00 D. Britton - Y. Hong

14:00 H. Minhas - L. Zingg

16:00 N. Pickerd-Barua - J. Nagel-Heyer

18:00 A. Selvaraasan - D. Luna

20:00 S. Watson - R. Da Costa

Kort numer 8:

12:00 J. Kovackova - M. Knight

14:00 K. Berzina - X. Sun

16:00 T. Kawaguchi - S. Put

18:00 J. Lee - D. Kim

20:00 E. Lorimer - M. Antonius

Kort numer 12:

12:00 N. Zimonjic/B. Schett - T. Woodbridge/R. Stubbs

14:00 J. Delgado/S. Grosjean - T. Haas/M. Philippoussis

16:00 M. Stojsavljevic/M. Xu - J. Pastikova/J. Stusek

Kort numer 18:

12:00 A. Barty/C. Dellacqua - J. Konta/C. Vandeweghe

14:00 G. Rusedski/I. Majoli - M. Bahrami/A. Molik

16:00 J. Klimas/J. Kumstat - M. Exsted/C. Woestendick