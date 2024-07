Novak Djokovic awansował w piątek do finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie. Serb w półfinale pokonał Włocha Lorenzo Musettiego 6:4, 7:6 (7-2), 6:4. W finale dojdzie zatem do powtórki z ubiegłego roku, bowiem "Nole" zmierzy się z obrońcą tytułu Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Rozstawiony z numerem drugim Djokovic od początku piątkowego spotkania dominował nad turniejową "25" Musettim. Włoch co prawda zdołał odrobić stratę przełamania w końcówce pierwszej partii, gdy Serb serwował po zwycięstwo w tym secie, jednak chwilę później źle rozegrał gema przy własnym podaniu i przegrał 4:6.

Zobacz także: Sabalenka wyruszyła na wakacje. Towarzyszy jej nowy ukochany

W drugiej odsłonie niżej notowany tenisista grał lepiej. Obaj zawodnicy zanotowali po jednym przełamaniu, ale tie-breaka zdominował 37-letni "Nole". Kontrolował także przebieg ostatniej partii, w której jedno przełamanie z pierwszego gema wystarczyło mu do triumfu.

Mecz trwał dwie godziny i 51 minut. Był to siódmy pojedynek tych tenisistów i szóste zwycięstwo Djokovica.

Serb śrubuje własny rekord wielkoszlemowych finałów. W niedzielę powiększy ten dorobek do 37, z czego dziesięć właśnie w Wimbledonie. Na swoim koncie ma siedem tytułów z londyńskich kortów.

24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Djokovic nie ma jednak udanego sezonu. Nie wygrał jeszcze żadnego turnieju i spadł na drugie miejsce w rankingu. Ostatnio musiał przejść operację łękotki, co zmusiło go do wycofania się z French Open przed ćwierćfinałem.

Jeśli "Nole" wygra niedzielny finał, zostanie najstarszym triumfatorem Wimbledonu w historii.

Musetti po raz pierwszy zagrał w półfinale turnieju wielkoszlemowego.

Finał, w którym Djokovic będzie miał okazję zrewanżować się Alcarazowi za ubiegłoroczną, pięciosetową porażkę, zaplanowano na niedzielę na godz. 15.

BS, PAP