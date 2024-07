Transfer! Kapitan reprezentacji Polski ma nowy klub

To będzie pierwszy od 2019 roku sezon Ponitki w PE, na zapleczu Euroligi. Ostatnie pięć lat rywalizował właśnie w najlepszym klubowym pucharze Starego Kontynentu - w Zenicie Sankt Petersburg (2019-2022), Panathinaikosie Ateny (2022/23) oraz w Partizanie Belgrad w minionym sezonie.

W serbskiej drużynie, prowadzonej przez słynnego szkoleniowca Zeljko Obradovica, zdobywał średnio w meczach Euroligi 2,4 pkt, ale przez dużą część sezonu miał kłopoty zdrowotne z barkiem.

W Pucharze Europy grał w: Lokomotiwie Kuban Krasnodar (2018/19), Ostendzie (2013/15) oraz Zastalu Zielona Góra (2015/16).

W minionym sezonie Bahcesehir Koleji był grupowym rywalem Legii Warszawa w drugiej rundzie PE FIBA i ostatecznie dotarł do finału tych rozgrywek. W dwumeczu okazał się jednak gorszy od niemieckiego Niners Chemnitz, który sensacyjnie zdobył trofeum, wygrywając we własnej hali 85:74 i przegrywając w Stambule po dogrywce 95:105, co dało mu w dwumeczu punkt przewagi na wagę historycznego sukcesu