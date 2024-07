Mocne wsparcie! Dwukrotny mistrz świata dołączył do Aluron CMC Warty Zawiercie

Dawid Konarski i Sławomir Busch to siatkarze, którzy będą wspierać drużynę Aluron CMC Warta Zawiercie w czasie treningów przed nowym sezonem PlusLigi. Konarski, dwukrotny mistrz świata, będzie się przygotowywał do sezonu w klubie Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej.

Aluron CMC Warta Zawiercie rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu 24 lipca. Od początku z zespołem trenują Jakub Nowosielski, Bartosz Kwolek, Patryk Łaba, Miłosz Zniszczoł, Adrian Markiewicz, Jurij Gladyr, Wiktor Rajsner oraz Szymon Gregorowicz. W treningach pomagają im przyjmujący juniorskiej drużyny Aluron CMC Wybicki Kielce – Mateusz Wilczyński i Ksawier Gieszcz.

Kilku siatkarzy dostało dłuższe urlopy ze względu na występy w reprezentacji. Karol Butryn, Miguel Tavares, Mobin Nasri oraz Luke Perry dołączą do drużyny 5 sierpnia.

Jurajscy Rycerze będą w komplecie, gdy powrócą do Zawiercia uczestnicy igrzysk olimpijskich – Mateusz Bieniek, Aaron Russell i Kyle Ensing. Wówczas dołączy również sztab szkoleniowy. Michał Winiarski, Paweł Rusek, Mateusz Kowalik i Tomasz Pieczko również przebywają obecnie na igrzyskach. Pod ich nieobecność z drużyną pracują Jakub Wątroba i Bartosz Pakulak.

W czasie nieobecności dużej grupy zawodników, Aluron CMC Warta Zawiercie może liczyć dodatkowe wsparcie. Drużynie pomogą w treningach Dawid Konarski i Sławomir Busch.

Dawid Konarski (rocznik 1989) to dwukrotny mistrz świata (2014, 2018), a także były zawodnik klubi z Zawiercia (2021–23). Atakujący przygotowuje się do rozgrywek w Arabii Saudyjskiej, gdzie będzie występował w klubie Al-Nassr.





– Dzięki uprzejmości prezesa Kryspina Barana i trenera Michała Winiarskiego mogę rozpocząć w Zawierciu swoje treningi przed wyjazdem do Arabii Saudyjskiej. Bardzo za to dziękuję i cieszę się, że wracam na "stare śmieci". Halę i szatnię znam. Mam nadzieję, że pomogę zarówno chłopakom, jak i sobie w przygotowaniach do startu sezonu – powiedział Dawid Konarski, cytowany przez klubowe media.